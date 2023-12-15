Министр нациальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распустил подкомитет по повторному расследованию крушения самолета Ту-154 под Смоленском. В 2010 году в этой авиакатастрофе погиб президент страны Лех Качиньский.

Согласно заявлению Минобороны Польши, члены подкомитета должны "урегулировать всю документацию, недвижимость и оборудование, используемые для работы подкомитета, до следующего понедельника, 18 декабря". У членов подкомитета также отозваны все полномочия.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время будет создана специальная группа, которая будет анализировать все аспекты деятельности ликвидированного подкомитета.

Заместитель министра обороны Цезари Томчик заявил, что ликвидация подкомитета означает "конец трате сотен миллионов злотых на деятельность, не имеющую ничего общего с выяснением причин смоленской катастрофы".

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского самолета Ту-154 под Смоленском погибли 96 человек. В их числе был президент страны Лех Качиньский.

Сразу после катастрофы в Польше была создана государственная комиссия по расследованию ее причин под руководством тогдашнего министра внутренних дел Ежи Миллера. Согласно отчету комиссии, самолет при снижении зацепился крылом за толстую березу, потерял управление, перевернулся, столкнулся с землей и загорелся.

В 2015 году начала работу другая специальная комиссия, образованная министерством обороны Польши. В 2017 году комиссия сообщила, что обнаружила запись взрыва на бортовом самописце. Позднее на основании отчета эксперта в области исследования авиационных происшествий Фрэнка Тейлора комиссия пришла к выводу, что левое крыло самолета было разрушено взрывом изнутри; что источников детонации было несколько; что дерево, с которым лайнер столкнулся при падении, не было причиной первичного разрушения крыла.

Российские власти называли причиной крушения ошибку пилота.

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