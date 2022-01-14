В Польше расследуют возможную утечку базы материального обеспечения армии

Польское министерство обороны расследует возможную утечку базы материального обеспечения национальной армии, в которой перечислено всё имущество на учёте министерства. Правительство выясняет, действительно ли база утекла в сеть и насколько сведения из неё секретны. Об этом сообщается на сайте правительства.

О появлении в сети базы данных, в которой указаны сведения о всей армейской технике, сообщил 14 января портал Onet. По данным издания, база появилась в интернете в прошедшее воскресенье, 9 января. Её обнаружил польский Национальный центр безопасности киберпространства.

Согласно сведениям источников издания, в базе содержатся записи об 1 миллионе 757 тысячах 390 наименованиях техники, деталей, обмундирования и боеприпасов польской армии по состоянию с июня по сентябрь 2021 года. С её помощью можно выяснить полную численность состава армейских подразделений, в каком состоянии находится материальная часть армии, какая техника боеспособна, а какая нет, чего не хватает воинским подразделениям и частям. “В этой базе есть всё — от трусов, до самолётов”, — отметил анонимный собеседник редакции.

Прокомментировавший изданию возможную утечку высокопоставленный офицер, имя которого не называется, заявил, что обладатель базы мог бы знать о польской армии всё, поэтому все эти сведения нельзя было собирать в одном месте. Он заявил, что “впал в ужас” даже от мысли, что все эти сведения сгруппированы в одном документе.

В настоящее время спецслужбы проверяют, как база оказалась в сети, передаёт Onet. Уже известно, что файл скачали из нескольких стран мира — в том числе, из России и Китая. В официальном сообщении министерства обороны допускается, что в сети могла оказаться не настоящая база, а её симуляция, созданная для тестирования IT-инфраструктуры.