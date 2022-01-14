Хакеры атаковали сайты правительства и МИДа Украины

В ночь на пятницу, 14 января, хакеры атаковали сайты правительства Украины и некоторых министерств, среди которых МИД. С нападением также столкнулся портал госуслуг.

Злоумышленники опубликовали на украинском, русском и польском языках сообщения, в которых говорится, что все данные жителей украинцев загружены в общую сеть. "Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", — сказано в тексте.

Какая из хакерских групп стоит за атакой, пока не сообщается. Расследование ведут Служба безопасности и киберполиция Украины.

*ОУН – Организация украинских националистов, запрещена в России. УПА – Украинская повстанческая армия, запрещена в России.

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