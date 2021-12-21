США направили экспертов - помочь Украине в борьбе с хакерами из РФ

Власти США и Великобритания "незаметно" направили на Украину экспертов, которые должны помочь Киеву предотвратить потенциальные кибератаки со стороны России. Об этом пишет The New York Times.

Серьёзные кибератаки российских хакеров против Украины уже происходили в 2015 и 2016 годах. Они могут вывести из строя электросети, банковскую систему и другие важные компоненты экономики и правительства Украины.

По данным издания, атаки со стороны России происходят постоянно, однако в последний месяц они участились. Сейчас эксперты находятся в режиме повышенной готовности, поскольку новогодние праздники – самое уязвимое время для кибератаки.

По оценкам американской разведки, с помощью хакеров Россия хочет выставить президента Украины Владимира Зеленского "неумелым и беззащитным" и получить повод для вторжения в страну.

В правительстве США считают, что президент России Владимир Путин "ещё не решил" по поводу широкомасштабного вторжения в Украину, поскольку за вторжением последуют санкции. Кибератаки, по мнению экспертов, могут остаться безнаказанными, так как власти России будут отрицать причастность к ним.

В администрации президента США Джо Байдена не стали комментировать отправку дополнительной помощи Украине. Власти заявили, что давно поддерживают усилия этой страны по укреплению киберзащиты и повышению киберустойчивости. В британском правительстве отметили, что помощь со стороны Великобритания и ее союзников носит оборонительный характер.

США и страны Запада предполагают, что Россия готовит нападение на Украину. По данным американской разведки, вблизи границ с Украиной находится около 100 тысяч российских военнослужащих.

Российская сторона отвергает все сообщения о вероятном вторжении войск на территорию Украины. По словам президента России Владимира Путина, Москва занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.

В начале декабря состоялись переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, в ходе которых Байден предупредил российского президента о санкциях против Москвы в случае начала военных действий. Путин в ответ заявил о неприемлемости расширения НАТО за счет Украины, однако власти США и руководство НАТО указали ему, что у России нет права вето на присоединение к Североатлантическому союзу новых стран, включая Украину.