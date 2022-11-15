Два человека в Польше погибли после ракетного удара России по Украине. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный высокопоставленный американский источник. Предположительно, российские ракеты пересекли польскую границу и упали на сельскохозяйственную ферму.

Информацию о ракетах, упавших на Польшу, подтвердил в твиттере министр обороны Латвии Артис Пабрикс, который выразил соболезнования Варшаве. "Латвия осуждает это преступление", — написал он.

Польша — страна НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Официальный представитель правительства Пётр Мюллер призвал СМИ "не публиковать неподтвержденную информацию", передаёт "Газета Выборча".

По данным "Радио Люблин", инцидент произошёл около 15-40 по местному времени (в 17-40 по московскому времени). Взрыв прозвучал на зерносушилке в деревне Пшеводов в пяти километрах от границы с Украиной. Причину случившегося радиостанция не называет.

15 ноября Россия нанесла один из самых масштабных с начала войны ракетных ударов по Украине. Было выпущено около 100 ракет. В том числе удары наносились по целям в граничащей с Польшей Львовской области.

В результате удара около 7 миллионов домохозяйств остались без света, сообщил Офис президента Украины. Один человек погиб, шестеро ранены. Повреждения нанесены приблизительно 30 объектам, в том числе критической инфраструктуры, следует из интервью министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского национальному телемарафону.