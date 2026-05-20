В Польше 12 мая задержали троих граждан страны по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом 20 мая сообщает польское Агентство внутренней безопасности

По данным ведомства, задержанные действовали в интересах иностранной спецслужбы и передавали ей информацию. Они также подозреваются в изготовлении и распространении пропагандистских и дезинформационных материалов, подготовке к саботажу и подрывной деятельности, распространении символов, поддерживающих российскую агрессию против Украины, и публичном восхвалении этой войны.

"Собраны доказательства, указывающие на активное участие подозреваемых в сборе средств на закупку оборудования для российской армии, а также в оказании пропагандистской поддержки агрессии Российской Федерации против Украины", – говорится в сообщении агентства.

Как утверждается, членов группы обучили диверсионным и подрывным задачам, в том числе обращению с огнестрельным оружием и тактике ведения боевых действий.

Задержанные, как отмечается, действовали по поручению идентифицированного польскими спецслужбами гражданина России, связанного с ФСБ, и занимались сбором разведывательной информации, в том числе определением местонахождения войск НАТО в Польше. Имя "куратора" не называется. Российская сторона пока не комментировала утверждения Варшавы.

Министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк сообщил, что все задержанные – граждане Польши в возрасте от 48 до 62 лет. Они отправлены под стражу на три месяца.