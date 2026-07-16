В Польше украинца обвиняют в диверсиях по заданию разведки РФ

Польская прокуратура предъявила обвинения 18-летнему гражданину Украины Илье К., который, по версии следствия, совершал диверсии по заданию российских спецслужб - с целью разжигания напряженности в отношениях между Польшей и Украиной.

Подозреваемому, как сообщает в четверг Би-би-си, вменили в вину 47 преступных деяний, совершенных в период с ноября 2024 года по август 2025 года, когда юноша был взят под стражу.

Предполагаемые акты саботажа включают осквернение мемориалов в память о жертвах УПА - Украинской повстанческой армии, на которую в Польше возлагают ответственность за убийства десятков тысяч поляков в годы Второй мировой войны (речь идёт о событиях, известных как Волынская резня).

Прокуроры отмечают, что, хотя сам подозреваемый действовал из корыстных, а не идеологических побуждений, большинство инкриминируемых ему действий было совершено "в интересах иностранной разведки".

В мае Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило, что в прошлом году начало 48 расследований по делам о шпионаже - это более чем вдвое больше, чем в 2024 году. Ведомство делает вывод, что российские спецслужбы сосредоточились на дискредитации Польши на международной арене и использовании "исторических этнических противоречий, главным образом в польско-украинских отношениях".

18-летнему украинцу также было предъявлено обвинение в подготовке запуска беспилотника над автомобилем президента Польши Кароля Навроцкого во время прошлогоднего парада в честь Дня Войска Польского, состоявшегося 15 августа в Варшаве. Юноша был арестован за три дня до этого мероприятия.

Подозреваемому в случае признания виновным грозит срок от 10 лет до пожизненного лишения свободы.