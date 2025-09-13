В порту Приморск на Балтике виден разлив нефтепродуктов

В акватории российского порта Приморск на Балтийском море зафиксирован разлив нефтепродуктов — после атаки в пятницу украинских дронов, сообщила 13 сентября мониторинговая группа телеграм-канала "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Удары подтвердил представитель Службы безопасности Украины. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в ночь на 12 сентября регион атаковали не менее 30 беспилотников.

По предварительным данным, в результате атаки были повреждены два судна "теневого флота" России - на них возникли возгорания. Это танкеры Kusto и Cai Yun, оба зарегистрированы на Сейшелах. Одно из нефтяных пятен в акватории порта Приморск находится рядом с танкером Kusto, способным перевозить около 700 тысяч баррелей нефти.

Загрузка нефти на суда в Приморске приостановлена. Порт имеет пропускную способность около 1 миллиона баррелей сырой нефти в день, что делает его ключевым экспортным хабом российской нефти и крупнейшим портом на западе России, - отмечает Reuters.

Другой крупный российский порт на Балтике, Усть-Луга, попал под удар БПЛА в конце августа, и с тех пор порт работает на половину своих мощностей.

Сокращение экспортных мощностей России происходит в тот момент, когда Москва пересмотрела свой сентябрьский план экспорта нефти из западных портов до 2,1 млн баррелей в день, что на 11% выше первоначального графика. Планы по увеличению экспорта связаны с тем, что вывод из строя российских нефтеперерабатывающих мощностей ударами украинских беспилотников снизил внутренний спрос на нефть в России.