В Праге отменили концерт российской оперной певицы Нетребко

Анонс концерта российской исполнительницы, которая до российского широкомасштабного вторжения в Украину высказывалась в поддержку Владимира Путина, вызвал возмущение поддерживающих Украину активистов. За отмену концерта выступила также мэрия Праги, которая обсуждала вопрос с украинским посольством в Чехии. Мэрия не могла своим решением отменить концерт, но выступила с рекомендацией его не проводить.
Организаторы заявили, что были против отмены концерта, но достигли договорённостей с Нетребко, которая, по их словам, "понимает, что ситуация вышла из-под контроля и возникло политическое давление". Утверждается, что Нетребко не будет требовать компенсации за отмену выступления, тем же, кто купил билеты (утверждается, что было продано более 80% мест), их стоимость возместят.
Ранее сообщалось, что в театральном сезоне 2023–2024 года Анна Нетребко планирует выступить на сцене Teatro Colon в Буэнос-Айресе в августе, а затем – в оперных театрах Берлина, Вены, Милана и Парижа.
- Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко – одна из наиболее востребованных сопрано в мире. Она живёт в Вене, где является ведущей солисткой Венской оперы. В России Нетребко в 2012 году была зарегистрирована как доверенное лицо Владимира Путина в его предвыборной кампании.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года отношения с Анной Нетребко разорвал театр Metropolitan Opera. В заявлении театра говорилось, что они не будут восстановлены, пока Россия не прекратит войну и не возместит Украине причинённый ущерб. Сама Нетребко заявила, что осуждает войну, однако остаётся патриоткой России и её культуры.
- Выступления Нетребко в странах Запада нередко сопровождаются уличными протестами активистов, поддерживающих Украину.
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