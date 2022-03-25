В Праге возле посольства России появится улица Украинских героев

Власти Праги переименуют часть улицы Коруновачни возле посольства России в улицу Украинских героев. Об этом пишет издание Ceske Noviny.

Ближайший железнодорожный мост назовут именем украинского военного Виталия Скакуна. Он погиб 24 февраля, взорвав мост перед российской армией, наступавшей на Херсон. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Виталию Скакуну звание "Герой Украины".

Вечером 24 марта члены городского совета поручили городскому управлению утвердить переименования.

В сети отмечают, что теперь посольство России базируется на площади Бориса Немцова, на улице Украинских героев, а в парке за посольством находится аллея имени Анны Политковской.