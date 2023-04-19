В Приангарье военного осудили на 5 лет колонии за "самоволку"

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил рядового Дениса Куренкова к пяти годам лишения свободы за неявку на службу. Об этом сообщила пресс-служба Второго восточного окружного военного суда.
В сентябре 2022 года Куренков решил уклониться от прохождения военной службы и не явился вовремя в часть. В январе военнослужащий добровольно пришел в военный следственный отдел.
Суд приговорил Куренкова к лишению свободы в колонии общего режима на срок пять лет.
- В сентябре 2022 года Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые увеличили тюремные сроки за оставление места службы в условиях боевых действий и мобилизации. Первое уголовное дело было возбуждено в декабре прошлого года в Мурманске.
- Российские военные суды периодически выносят приговоры за "самоволки" и бегство из зоны боевых действий. Наказание за это может сильно разниться – от двух лет условного срока до 6,5 лет колонии строгого режима.
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