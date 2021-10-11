В Приморье объявили обязательную вакцинацию от COVID-19

Роспотребнадзор Приморского края опубликовал постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных категорий граждан из-за напряжённой эпидемиологической ситуации. Сотрудники частных и государственных предприятий должны получить второй компонент вакцины до 15 декабря, в противном случае их отстранят от работы, говорится на сайте ведомства.

Как сказано в документе, вакцинация обязательна для сотрудников учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы, транспорта, культуры, спорта, сервиса, пищевой промышленности, строительства, а также для государственных служащих. Руководителям учреждений необходимо обеспечить вакцинацию не менее 80 процентов численности работников первым компонентом вакцины – до 15 ноября, вторым – до 15 декабря.

В постановлении отмечается, что сейчас уровень вакцинации в Приморье составляет чуть более 47 процентов.

Летом 2021 года большинство регионов России ввели обязательную вакцинацию, заявив о необходимости привить не менее 65 процентов работающего населения. Сотрудники государственных и частных компаний жаловались на давление и угрозы санкций в случае отказа от прививки.

С начала сентября рост заболеваемости COVID-19 в России, включая аннексированный Крым, составил больше 30 процентов. Общее число инфицированных с начала пандемии, по официальным данным, достигло 7,7 миллионов человек. 9 октября в стране был зафиксирован седьмой по счету максимум смертей за месяц – 968 человек. В ряде регионов вновь вводятся ограничения. Так, в Архангельской, Самарской, Воронежской областях, в Чечне, Кабарадино-Балкарии и Татарстане ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест, например, концертных залов, кинотеатров или торговых центров.