В Приморье вынесли первый приговор о тигриных фейках

Суд в Приморском крае вынес первое постановление по делу о фейках про амурского тигра. Обвиняемому назначили штраф в 50 тысяч рублей и конфисковали у него телефон. Об этом сообщает Центр "Амурский тигр".
Согласно материалам дела, в январе 2023 года местная жительница сообщила полиции, что в селе, где она живёт, может находиться тигр. Она показала фото, которое опубликовал "очевидец".
Прибывшие в село полицейские не обнаружили ни тигра, ни его следов. Они установили, что фото тигра распространял 30-летний местный житель: он скачал картинку из интернета и опубликовал её в телеграме и вотсапе.
Суд обвинил его в распространении фейков, создавшем угрозу нарушения общественного порядка.
- Амурский тигр занесён в Красную книгу России. Охота на него запрещена под угрозой четырёх лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.
- В 1930-х годах браконьеры уничтожили почти всех амурских тигров. После запрета на охоту численность тигров стала расти, однако на популяцию также влияет неограниченная охота на копытных – основной рацион амурского тигра, и вырубка лесов.
- Длина амурского тигра достигает 2,2 метра в длину, вес – 185 килограммов, а лапы – 16 сантиметров в поперечнике.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.