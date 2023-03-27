В Приморье вынесли первый приговор о тигриных фейках

Суд в Приморском крае вынес первое постановление по делу о фейках про амурского тигра. Обвиняемому назначили штраф в 50 тысяч рублей и конфисковали у него телефон. Об этом сообщает Центр "Амурский тигр".

Согласно материалам дела, в январе 2023 года местная жительница сообщила полиции, что в селе, где она живёт, может находиться тигр. Она показала фото, которое опубликовал "очевидец".

Прибывшие в село полицейские не обнаружили ни тигра, ни его следов. Они установили, что фото тигра распространял 30-летний местный житель: он скачал картинку из интернета и опубликовал её в телеграме и вотсапе.

Суд обвинил его в распространении фейков, создавшем угрозу нарушения общественного порядка.