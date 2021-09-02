В России 11 видов животных считают вероятно исчезнувшими

В России, по подсчетам Минприроды, 11 объектов животного мира считаются вероятно исчезнувшими. Об этом пишет "Коммерсантъ".



Речь, в частности, идёт об атлантическом осетре, аборигенной популяции балтийского осетра, красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре, овсянке Янковского, тюлене-монахе, кулане и лошади Пржевальского.





Всего в перечень Красной книги России включены 443 объекта животного мира и 676 видов растений. В последнюю редакцию списка в марте 2020 года попали ещё 14 млекопитающих и 29 птиц. В мае глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что в России выпустят обновленную версию Красной книги. На грани исчезновения, по его словам, находятся как минимум 13 видов животных, среди которых амурский тигр, снежный барс, зубр, сайгак, алтайский горный баран (аргали), белый медведь, гренландский и серый киты.



В России 1 августа вступил в силу закон, разрешающий отлов (в законе говорится о "добыче") животных из "Красной книги" в целях мониторинга, регулирования их численности и устранения угрозы массовых заболеваний.

Против документа выступали зоозащитники. Они опасались, что в случае его принятия под видом научных исследований можно будет охотиться на животных, находящихся на грани исчезновения, и приводили в пример случай, когда охотничий клуб бывшего спецназовца ФСБ запрашивал "в интересах науки" разрешение на отстрел краснокнижных баранов.

В "Гринписе" считают, что разрешение на добычу краснокнижных животных легализует трофейную охоту.