Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Археология

Путинский "госплан". Эфир в 18:05

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа налево)

Экономист Константин Сонин – о том, как в России строят мобилизационную экономику

К третьему десятилетию путинского правления в России окончательно победила идея государственной, мобилизационной экономики. На повестке дня – нацпроекты, госпрограммы, оборонный заказ, мегапроекты в Сибири и Арктике. Может ли "неосталинская экономика" обеспечить рост? На чьи плечи лягут тяготы мобилизации? Ведет ли это к дальнейшей изоляции страны?

Гость в студии – Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ. Эфир в 18:05.

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG