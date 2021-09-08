Путинский "госплан". Эфир в 18:05

К третьему десятилетию путинского правления в России окончательно победила идея государственной, мобилизационной экономики. На повестке дня – нацпроекты, госпрограммы, оборонный заказ, мегапроекты в Сибири и Арктике. Может ли "неосталинская экономика" обеспечить рост? На чьи плечи лягут тяготы мобилизации? Ведет ли это к дальнейшей изоляции страны?

Гость в студии – Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ. Эфир в 18:05.

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