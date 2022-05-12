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В пяти странах ЕС задержаны подозреваемые в торговле людьми

Иллюстративная фотография

Более 200 человек, подозреваемых в торговле людьми, были задержаны в пяти странах Европейского союза: в Австрии, Венгрии, Словакии, Чехии и Румынии. Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

По его словам, члены задержанной преступной группировки в основном занимались незаконной перевозкой сирийских беженцев в Германию, Францию, Бельгию и Нидерланды. Вена стала центром операции.

"Действуют банды, для которых человеческая жизнь совершенно не имеет значения", – подчеркнул Карнер.

С начала прошлого года через границу было нелегально перевезено более 36 тысяч человек. Преступники заработали на этом более 152 млн евро. 4 мая в Австрии был задержан 28-летний румын, предположительно лидер группировки.

Австрийская полиция также обнаружила в столице страны и её окрестностях несколько мастерских, где переоборудовали автомобили для перевозки мигрантов.

В октябре 2021 года недалеко от границы Австрии с Венгрией полиция остановила машину, в которой находилось около 30 человек, двое из них были мертвы. Перевозил людей лидер группировки.

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