В пяти странах ЕС задержаны подозреваемые в торговле людьми

Более 200 человек, подозреваемых в торговле людьми, были задержаны в пяти странах Европейского союза: в Австрии, Венгрии, Словакии, Чехии и Румынии. Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.
По его словам, члены задержанной преступной группировки в основном занимались незаконной перевозкой сирийских беженцев в Германию, Францию, Бельгию и Нидерланды. Вена стала центром операции.
"Действуют банды, для которых человеческая жизнь совершенно не имеет значения", – подчеркнул Карнер.
С начала прошлого года через границу было нелегально перевезено более 36 тысяч человек. Преступники заработали на этом более 152 млн евро. 4 мая в Австрии был задержан 28-летний румын, предположительно лидер группировки.
Австрийская полиция также обнаружила в столице страны и её окрестностях несколько мастерских, где переоборудовали автомобили для перевозки мигрантов.
В октябре 2021 года недалеко от границы Австрии с Венгрией полиция остановила машину, в которой находилось около 30 человек, двое из них были мертвы. Перевозил людей лидер группировки.
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