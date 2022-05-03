"Российская элита в шоке от этой войны"

"Они понимают, что они завязаны с Западом, что они часть глобального рынка, и они видят, как быстро их страна превращается в Иран. И им это не нравится". Олег Тиньков в интервью NYT также говорит об угрозах Кремля в свой адрес, о том, как его "за копейки" заставили продать бизнес в качестве мести за его антивоенную позицию. Что могут сделать бизнесмены, которые уехали на запад, чтобы остановить войну? Что могут сделать бизнесмены, остающиеся в России, которым все это не нравится, хотя бы потому, что "они хотят, чтобы их дети продолжали отдыхать на Сардинии"? Обсуждают политический аналитик Андрей Колесников, предприниматель Евгений Чичваркин и политолог Наталья Шавшукова. Ведет програму "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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