В работе и расписании вещания "Свободы" произошли изменения

В работе и расписании вещания Русской службы Радио Свобода в связи с приостановкой производства программ в России происходят изменения. До конца марта по вечерам в будние дни вместо программы "Лицом к событию" в 19.05 мск будет выходить информационно-аналитический видеообзор "Новости Свободы: Что происходит?" с Мелани Бачиной и Мумином Шакировым, эта программа будет дублироваться в аудиоэфире. Во второй половине того же часа - премьерный выход ежедневного подкаста Ивана Толстого и Игоря Померанцева "Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы", слушайте также на всех доступных в России подкаст-платформах. Прекращается производство экономического обзора Максима Бланта "Деньги на Свободе", его заменит короткий сетевой видеоформат этого проекта.

Подробнее об изменениях - в расписании вещания Радио Свобода.

4 марта Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием о принудительном банкротстве ООО "РСЕ/РС", представляющего интересы медиакорпорации в России; давление на журналистов в последнее время значительно возросло. Эти действия, как считают в медиакорпорации, представляют собой кульминацию многолетней кампании препятствования работе Радио Свобода и других рускоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, корпункт которой в Москве был открыт в 1991 году по приглашению президента России Бориса Ельцина.

Подписанный Владимиром Путиным 4 марта закон о наказании за якобы "ложную информацию об использовании вооруженных сил" предусматривает тюремное заключение до 15 лет для любого журналиста, который поставит под сомнение официальную трактовку военного вторжения на территории Украины. Поэтому наши журналисты будут рассказывать об этих событиях из-за пределов России, говорится в заявлении корпорации.

Как обойти блокировку? читать >

"Мы продолжим предоставлять нашей аудитории информацию о событиях в России и мире, используя для этого все возможности, - заявил в этой связи президент РСЕ/РС Джейми Флай, - Ситуация остаётся мрачной, однако 70-летняя история нашей корпорации свидетельствует о том, что в один прекрасный день – и он может быть не столь уж далёким – у нас появится возможность вновь открыть корпункт в России. Время – на стороне свободы, даже в путинской России".

9 сайтов русскоязычных проектов РСЕ/РС, включая сайты Русской службы Радио Свобода, блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в соседнюю страну. Технической причиной банкротства ООО "РСЕ/РС" является отказ медиакорпорации выплачивать штрафы, наложенные властями России за отказ сопровождать каждый журналистский материал указанием о том, что медиакорпорация внесена в список "иностранных агентов". Общая сумма штрафов, выписанных Роскомнадзором с января 2021 года, превысила 13 миллионов долларов. 18 журналистов, сотрудничающих с "РСЕ/РС", внесены Министерством юстиции России в список "физических лиц-иноагентов".