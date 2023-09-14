В районе Евпатории были слышны взрывы, работала ПВО

Жители Евпатории в аннексированном Крыму утром в четверг сообщили о взрывах, пролёте беспилотников и работе ПВО.

Телеграм-каналы публикуют видео и фото большого столба дыма в районе Евпатории, подсвеченного заревом, вероятно, от пожара.

Официальной информации пока нет.

В местных телеграм-каналах уточняется, что взрывы в Евпатории, предположительно, были в районе Заозерного. От взрывной волны у многих "дома ходили ходуном".

Украинское издание "Суспiльне" сообщает, что, по словам местных жителей, самый мощный взрыв произошёл у населенного пункта Уютное на западной окраине Евпатории на территории воинской части — предположительно подразделения радиолокационного полка.

В районе Евпатории в захваченном Россией Крыму расположены несколько военных частей. Недалеко от нее находится и военный аэродром Саки, по которому украинская армия уже наносила удар.

Минобороны России сегодня утром объявило, что средства ПВО уничтожили 11 беспилотников над территорией аннексированного Крыма.

Движение по Крымскому мосту приостановлено.

В ведомстве также утверждают, что рано утром в четверг украинские морские дроны снова атаковали российский корабль в Черном море. В сообщении говорится, что пять безэкипажных катеров попытались нанести удар по патрульному кораблю российского Черноморского флота "Сергей Котов", но были уничтожены.

Украинская сторона данное сообщение пока не комментировала.

Накануне Минобороны России заявило, о ракетном ударе по судоремонтному заводу в Севастополе, в результате которого были повреждены два корабля, находившиеся на ремонте.