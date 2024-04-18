В районе Кургана уровень воды в реке побил рекорд 30-летней давности

В Курганской области на ряде участков реки Тобол уровень воды превысил десять метров, побив рекорд 30-летней давности, сообщают Сибирь.Реалии.

В результате возможен прорыв построенного в 2014 году участка дамбы, который защищает курганский микрорайон Вороновка. Там уже зафиксированы протечки и отслоения.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал людей эвакуироваться из прилегающих улиц и районов.

Ранее сообщалось, что к середине дня 18 апреля уровень воды в реке Тобол у города Курган поднялся до 977 сантиметров.

30 лет назад, в 1994 году, Курганскую область постигло масштабное наводнение. В результате подъёма уровня воды в Тоболе до 10 метров в 22 районах области были разрушены дороги, мосты и дамбы, в зоне затопления оказались 62 тысячи человек.

Тем временем в Орске, из которого вода уходит после потопа на прошлой неделе, наблюдаются проблемы с водоснабжением. По словам мэра Василия Козупицы, сейчас в городе работает 21 скважина из 60. "Мы ощутили перебои с водой почти во всех районах города", – пишет Козупица.

Жители Орска жалуются, что питьевую воду приходится покупать и что для бытовых нужд её не хватает. Сообщается, что горожане начали набирать воду из луж и собирать во время дождя.