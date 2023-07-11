В реанимации умер отбывавший срок белорусский художник Алесь Пушкин

Умер белорусский художник-акционист Алесь Пушкин, критиковавший белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко. Художник, которого правозащитники признали политзаключённым, скончался в реанимации при невыясненных обстоятельствах, сообщила 11 июля его супруга.

Алесю Пушкину было 57 лет. Он отбывал пятилетний срок тюремного заключения по обвинениям в "надругательстве над государственными символами" и "разжигании социальной вражды или розни". Приговор был вынесен 30 марта 2022 года, отмечает Белорусская служба Радио Свобода.

Самый известный свой перформанс Алесь Пушкин провёл в 1999 году - он перевернул перед резиденцией Лукашенко тележку с навозом. Акцию художник назвал "Навоз для президента". За неё Пушкина осудили на два года условно.

Одна из белорусский оппозиционных лидеров Светлана Тихановская отреагировала на сообщение о смерти Алеся Пушкина словами о том, что "люди не должны умирать в тюрьмах". Она назвала творчество художника "воплощением неукротимого духа белорусского народа".

В 2020 году Алесь Пушкин участвовал в минских протестах против фальсификации итогов президентских выборов 2020 года, на которых, как утверждает оппозиция и её сторонники, президентом была избрана Тихановская. ЦИК присудил победу Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд. Запад не признаёт его легитимным главой государства.

В ходе одной из протестных акций Алеся Пушкина задержали в центре Минска и жестоко избили. Он был освобождён через несколько дней. В конце марта 2021 года Генпрокуратура Беларуси возбудила против Пушкина уголовное дело. Знакомые художника подчеркивали, что Алесь Пушкин возвращалась из Киева в Беларусь в марте 2021 года, уже зная о возможном аресте.