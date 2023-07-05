В Беларуси сын экс-банкира Бабарико приговорён к 8 годам заключения

Минский областной суд приговорил сына экс-банкира и бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Эдуарда к восьми годам колонии. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов.

Эдуарда Бабарико, которого правозащитники внесли в список политзаключённых, также признали виновным в реализации средств, полученных преступным путём, в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной розни. Согласно обвинительному заключению, в организации беспорядков и разжигании вражды Эдуард Бабарико помогал оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому.

До вынесения приговора сын Виктора Барико находился под стражей более трех лет. Судебное разбирательство началось 22 мая нынешнего года. 28 июня прокурор потребовал для него 10 лет колонии усиленного режима.

Сам Виктор Бабарико в июле 2021 года был приговорен к 14 годам лишения свободы. Власти распространяли информацию, что он может появиться на процессе над сыном в качестве свидетеля. Но этого не произошло, что усилило подозрения общественности по поводу проблем со здоровьем у Бабарико-старшего, отмечает Белорусская служба Радио Свобода.

Бывший руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года и собрал рекордное количество подписей избирателей. Однако в июне 2020 года он и его сын Эдуард были арестованы, а Центризбирком отказал ему в регистрации кандидатом.