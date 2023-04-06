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В реку в Хабаровском крае упала фура с бочками ядохимиката – их ищут

Фура в реке

В Хабаровском крае из-за ДТП в реку упала фура с бочками ядохимиката. Водитель большегруза погиб, почти все бочки уплыли. Об этом сообщают Сибирь.Реалии со ссылкой на МЧС региона.

По информации МЧС, фура везла около 70 бочек изоцианата по 300 литров в каждой – нашли пока только одну. "Изоцианат применяют для изготовления лакокрасочных материалов. Он смертельно опасен: возможны ожоги и химическое отравление при незащищённом контакте", – рассказали Сибирь.Реалиям в Росприроднадзоре. В ведомстве подтвердили, что по документам в фуре был именно изоцианат. Роспотребнадзор берёт пробы воды в реке.

Авария с участием большегруза произошла накануне. Судя по видео с камер наблюдения, он столкнулся с "Лексусом", который выехал на встречную полосу. Водитель фуры погиб, его жена находится в больнице с переломами ног. Водитель внедорожника сбежал с места ДТП – по словам очевидцев, он был пьян. Полиция задержала пассажирку "Лексуса", сообщают Сибирь.Реалии.

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