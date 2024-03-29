В результате нападения на "Крокус Сити холл" погиб полковник ГРУ

В результате нападения на "Крокус Сити холл" погиб полковник российской армии Тимур Мясников. Он приехал в Москву с войны в Украине, чтобы встретиться с семьёй, получил несколько пулевых ранений и умер в госпитале. Об этом сообщил в ВК глава самарского отделения организации "Офицеры России" Артур Маливанчук.

По словам Маливанчука, Мясников служил в Генштабе и в 3-й отдельной бригаде специального назначения. Это базирующийся в Тольятти армейский спецназ, он относится к российской военной разведке. Подразделение участвует в войне в Украине как минимум с 2015 года. Из поста следует, что спецназ ГРУ — последнее место службы полковника.

Убитый воевал в Украине как минимум последние два года, сообщил Маливанчук, кроме того, он участвовал в российских операциях в Косове и Таджикистане.

По последним данным, жертвами нападения на "Крокус Сити Холл" стали 143 человека. В России возбуждено уголовное дело о теракте. По обвинению в подготовке атаки и её исполнении арестованы 8 человек.

Мясников значился в составленном МЧС России списке раненых в результате нападения на "Крокус". Внимание на публикацию Маливанчука и на телеграм-канал выпускников суворовских училищ обратила "Медиазона".