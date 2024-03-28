Следственный комитет России сообщил о задержании ещё одного подозреваемого по делу о нападении на подмосковный концертный зал "Крокус Сити холл". Ведомство заявляет, что задержанный участвовал в схеме финансирования предполагаемых исполнителей нападения.

СК сообщил, что будет ходатайствовать в суде об аресте нового подозреваемого. Никаких содержательных подробностей не приводится.

Также ведомство заявило, что получило доказательства связи напавших на "Крокус Сити холл" с украинскими националистами.

"В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления", – утверждается в пресс-релизе СК.



Доказательства, как утверждается, были получены в ходе исследования изъятых у задержанных технических средств и с помощью анализа их финансовых операций. Никакой дополнительной информации в ведомстве не предоставили.

Вооружённая атака на посетителей "Крокус Сити холла" произошла вечером 22 марта. В здании находилось более 6 тысяч человек. Погибли не менее 143 из них. О своей причастности заявило афганское крыло террористической организации "Исламское государство". Оно опубликовало видео нападения, снятого с камеры, закреплённой на теле одного из стрелков.

Об украинском следе в деле заявил ранее президент России Владимир Путин. Из его слов следовало, что у следствия не было доказательств, подтверждающих эту версию. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в эту версию не верят даже в окружении президента. Киев любую причастность к случившемуся отрицает.

После событий 22 марта в России возбуждено уголовное дело о терроризме. Следственный комитет ранее сообщал о задержании 12 подозреваемых. Известно об аресте восьми из них.

После сообщения СК про украинский след тему прокомментировал советник по нацбезопасности Белого дома США Джон Кирби. Он назвал это заявление "чепухой и пропагандой".

"Совершенно очевидно, что "Исламское государство" несёт единоличную ответственность за ужасающее нападение в Москве на прошлой неделе", – сказал он.