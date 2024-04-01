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В результате ножевой атаки в Ган-Явне ранены три человека

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

В Ган-Явне на западе Израиля три человека получили ножевые ранения в результате нападения. Полиция назвала происшествие терактом.

По данным полиции, вечером 31 марта подозреваемый напал на троих посетителей торгового центра Friendly с двумя ножами. Двух пострадавших – израильтян 20 и 25 лет – нашли рядом с кафе. У обоих множественные ножевые ранения в верхней части тела. В ста метрах от них на тротуаре врачи обнаружили третьего раненого – 17-летнего подростка. Всех троих госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Подозреваемый в нападении был убит полицейскими при попытке бегства. По сообщениям израильских СМИ, на которые ссылается Times of Israel, подозреваемый нелегально работал в магазине, расположенном во Friendly. И израильские, и палестинские СМИ сообщают, что нападавшему было 19 лет.

  • С момента провозглашения государства Израиль в 1948 году нападения на его граждан по национальному признаку происходят почти ежегодно. В результате атак погибли более трёх тысяч израильтян.
  • В результате нападения 7 октября 2023 года группировки ХАМАС, признанной в США и ЕС террористической, в Израиле погибли 1200 человек, больше двухсот были захвачены в плен. Некоторые остаются в заложниках до сих пор.

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