В результате ножевой атаки в Ган-Явне ранены три человека

В Ган-Явне на западе Израиля три человека получили ножевые ранения в результате нападения. Полиция назвала происшествие терактом.

По данным полиции, вечером 31 марта подозреваемый напал на троих посетителей торгового центра Friendly с двумя ножами. Двух пострадавших – израильтян 20 и 25 лет – нашли рядом с кафе. У обоих множественные ножевые ранения в верхней части тела. В ста метрах от них на тротуаре врачи обнаружили третьего раненого – 17-летнего подростка. Всех троих госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Подозреваемый в нападении был убит полицейскими при попытке бегства. По сообщениям израильских СМИ, на которые ссылается Times of Israel, подозреваемый нелегально работал в магазине, расположенном во Friendly. И израильские, и палестинские СМИ сообщают, что нападавшему было 19 лет.