В Израиле совершено нападение на прохожих, одна погибшая, 17 раненых

Злоумышленник напал на прохожих в израильском городе Раанана, в 19 километрах от Тель-Авива. Как сообщили экстренные службы, он нанёс своей первой жертве несколько ножевых ранений и угнал её автомобиль, а потом совершил несколько последовательных наездов на пешеходов. По другой версии, нападавших было двое, они совершили два отдельных наезда в разных местах.

Владелица автомобиля погибла. Минимум 17 человек были ранены. Среди пострадавших есть дети.

Нападавший арестован. Полиция сообщила, что это 44-летний палестинец, житель города Хеврон на Западном берегу реки Иордан, нелегально работавший в Израиле. Задержан также его родственник, которого подозревают в пособничестве. Службы безопасности выясняют, был ли в нападении политический мотив.

Спецслужбы не исключают, что у нападавшего могли быть и другие сообщники. Мэр Раананы приказал закрыть школы и призвал горожан не выпускать детей на улицы, пока ситуация не прояснится.