В результате обстрела Днепра более 20 человек получили ранения

Более 20 человек пострадали в результате российского удара по Днепру. 15 из числа раненых находятся в больнице. Об этом сообщил глава местной администрации Валентин Резниченко. По его словам, обстрел вёлся по городским кварталам в начале дня, когда люди были на улицах.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в телеграме видео удара по Днепру. "Государство-террорист действительно хочет принести украинцам как можно больше боли и страданий", - написал он.

В Вольнянске Запорожской области в ночь на 17 ноября в результате ракетной атаки погибли четыре человека. Одна из ракет попала в двухэтажный жилой дом, где проживали 10 человек. Пострадал объект критической инфраструктуры.

Российские войска также ударили по инфраструктуре в Изюмском районе Харьковской области.

По данным ВСУ, за последние шесть дней российская армия нанесла по Украине почти 150 ракетных ударов, из которых более сотни – 15 ноября. С 11 ноября украинским военным удалось сбить более 100 воздушных целей.

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