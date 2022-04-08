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В результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли 50 человек

Вокзал в Краматорске, 8 апреля 2022 года

По последним данным, в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске погибли 50 человек. Об этом сообщил глава администрации Донецкой области Павел Кириленко.

38 человек погибли на месте, 12 умерли в больнице. Среди погибших – пятеро детей. Сообщается, что в больницы были доставлены 98 человек, в том числе 16 детей. По мнению властей, за медицинской помощью обратились еще не все пострадавшие.

Краматорск находится под контролем Украины. В момент удара на вокзале было множество мирных жителей, стремившихся эвакуироваться. На обломке ракеты видна надпись "За детей".

Представители украинских властей, в частности глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко, первоначально заявили, что удар нанесли ракетой "Искандер". Судя по опубликованным фото обломков ракеты, по всей видимости, речь идёт о другой ракете – "Точке-У". Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии написал, что удар был нанесён именно этой ракетой. Он обвинил в обстреле российские войска.

Сепаратисты так называемой "ДНР" утверждают, что удар нанесли украинские войска. Минобороны России обвинило Украину в провокации, заявив, что "никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось", а ракеты "Точка-У" применяются только украинскими вооруженными силами.

Группа экспертов Conflict Intelligence Team ранее установила, что в нынешней войне российская сторона также применяла эти ракеты, несмотря на утверждения, что у неё нет их на вооружении.

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