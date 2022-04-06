В Днепропетровской области Украины уничтожена нефтебаза

Российские войска ночью уничтожили нефтебазу в Новомосковске в Днепропетровской области Украины, а также нанесли удар по одному из заводов в Синельниковском районе. На обоих объектах случились пожары. Об этом сообщили местные власти. По их данным, жертв нет. Огонь тушили несколько часов.

Местные власти попросили жителей сохранять спокойствие и не публиковать никаких подробностей о ситуации в регионе.

Вместе с тем губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле позиций российских пограничников в Суджанском районе. Жертв среди российских военных нет. Кто именно вел обстрел, губернатор не уточнил, но Курская область граничит с Украиной.

Старовойт сообщил, что власти координируют свои действия с погрануправлением и Минобороны.

О единичных попаданиях снарядов предположительно с украинской территории периодически сообщают власти Белгородской области. 1 апреля в Белгороде произошёл пожар на заводе "Роснефти". Губернатор области Вячеслав Гладков тогда заявил, что по объекту был нанесен авиаудар с двух вертолетов, которые проникли на территорию города с украинской стороны

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.