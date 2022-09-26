В одной из школ Ижевска произошла стрельба

В Ижевске в местной школе №88 произошла стрельба. По информации телеграм-канала Baza, погиб охранник, есть несколько раненных учеников.
Сообщается, что стрельбу в школе открыл "мужчина в чёрном". Полиция его пока не задержала. Обстоятельства случившегося не ясны, личность стрелка не установлена. О том, продолжается ли в школе стрельба, точной информации нет.
"Mash" сообщает о девяти раненных учениках. Некоторые получили травмы прыгая из окон. "Baza" сообщает о пяти раненных.
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что прибыл на место происшествия.
Последний известный случай стрельбы в российской школе произошел в октябре 2021 года в поселке Сарс под Пермью. Тогда 12-летний подросток пришел в школу с охотничьим карабином и дважды выстрелил в потолок и в стену. В результате стрельбы никто не пострадал. Подросток был задержан.
- 17 октября 2018 года в Керчи в аннексированном Крыму 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, включая нападавшего. Это крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в учебном заведении в новейшей истории Европы.
- В мае 2021 года Ильназ Галявиев устроил взрыв и открыл стрельбу в гимназии № 175 в Казани, убив девять человек, еще 24 пострадали.
- 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров открыл огонь в кампусе Пермского государственного научного исследовательского университета. В результате погибли шесть человек.
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