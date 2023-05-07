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В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли восемь человек

Район стрельбы в городе Аллен, штат Техас, 6 мая 2023 года

Восемь человек погибли, не менее семи получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в городе Аллен в 40 километрах к северу от Далласа (штат Техас) в США в минувшую субботу. Нападавшего застрелил полицейский, случайно оказавшийся поблизости.

Очевидцы рассказывают, что у злоумышленника была автоматическая винтовка типа AR-15. Посетители торгового центра обратили внимание, что стрелявший был в бронежилете.

Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.

Согласно статистике, которую ведут Associated Press и USA Today, в 2023 году в массовые убийства в США случаются примерно раз в неделю. С начала года зафиксированы 22 инцидента со стрельбой, погибли более 100 человек.

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