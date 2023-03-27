В США в результате стрельбы в школе погибли 6 человек

В американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, утром в понедельник произошла стрельба в христианской частной школе. Погибли шесть человек: трое детей и трое взрослых. Есть раненые, они доставлены в больницы.

Нападавшая была застрелена при задержании. Изначально полиция сообщала, что это была девушка, предположительно, подросток. Она была вооружена двумя винтовками и пистолетом. Позднее полицейские заявили, что нападавшей является 28-летняя жительница Нэшвилла. Её имя не разглашается.

В пресвитерианской школе в Нэшвилле учатся около 200 детей от детского сада до шестого класса. В ней работают 33 преподавателя.

Мэр Нэшвилла Джон Купер выразил соболезнования семьям погибших. О своей солидарности с ними заявила и первая леди США Джилл Байден.

Это 128-й случай массовой стрельбы в США в текущем году. Эксперты ФБР указывают, что женщины крайне редко устраивают массовую стрельбу. Они составляют лишь около двух процентов от всех стрелков, открывающих огонь в общественных местах.