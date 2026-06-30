В результате удара авиабомбами по Запорожью есть погибшие

В результате российской атаки на Запорожье во вторник два человека погибли, 15 - получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Иван Фёдоров. По его словам, за полтора часа россияне сбросили на город семь управляемых авиабомб.

В сообщении Фёдорова говорится, что погибли двое мужчин 62-х и 45 лет. Пострадавшим понадобилась помощь врачей из-за полученных осколочных ранений, контузии и травм. 76-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, отметил Иван Фёдоров. На протяжении дня он информировал также об угрозах атак с применением ударных беспилотников.

"Более 60 000 абонентов в Запорожье и более 3 000 в Запорожском районе остались без света из-за вражеской атаки", - пишет Фёдоров.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате атаки в Запорожье повреждены административное здание, детский сад, два жилых дома и более 12 автомобилей. Также пострадали складские помещения и объект инфраструктуры.

Минобороны России во вторник заявило об ударах дронами "Шахед" по опорам ЛЭП в районе города Запорожье. "В результате были обесточены промышленные объекты и предприятия, работающие в интересах вооружённых формирований Украины", - говорится в заявлении российского военного ведомства. Обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине российские власти отрицают на протяжении всей полномасштабной войны.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям во вторник также сообщила об одном погибшем и трёх раненых в результате атаки российского дрона в Херсоне. "Вечером из-за попадания беспилотника в одном из районов города загорелся легковой автомобиль. Пожар был ликвидирован при угрозе повторных ударов", - говорится в сообщении ведомства.