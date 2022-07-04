В РФ могут сократить расходы по госпрограммам на ₽1,6 триллиона

Министерство финансов России предложило в 2023-2025 годах сократить расходы по государственным программам на 1,6 триллиона рублей, сообщают "Ведомости". Сокращения коснутся прежде всего госпрограмм по развитию транспорта (390 миллиардов рублей за весь период), научно-технологического развития (150 миллиардов) и развития промышленности (200 миллиардов только в 2023 году).

Также предлагается урезать на 120 миллиардов за три года финансирование некоторых расходов по программе "Обеспечение обороноспособности страны". Однако из-за роста трат, связанных с индексацией выплат военнослужащим, и незапланированных ранее закупок общая стоимость этой госпрограммы даже увеличится - на 27 миллиардов, то есть до 1,89 триллиона рублей на 2023 год.

Если в прошлом году Минфин планировал, что в 2022 году бюджет России будет исполнен с профицитом в 1,3 триллиона рублей (1% ВВП), то сейчас прогнозирует, что к новому году Россия подойдет с дефицитом на уровне 1,7 триллиона рублей (1,2% ВВП): доходы должны составить 25,5 триллионов, расходы – 27,2 триллионов. Министерство закладывает бюджетный дефицит около 1% ВВП и на следующие три года.

Окончательный вариант проекта бюджета правительство должно внести в Госдуму не позднее 15 сентября.