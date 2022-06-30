Акции "Газпрома" рухнули после отказа от выплаты рекордных дивидендов

Акции "Газпрома" на Мосбирже утром в четверг, 20 июня, обвалились более чем на 30 процентов – 207,69 рублей. Так инвесторы отреагировали на решение собрания акционеров не выплачивать рекордные дивиденды за 2021 год в размере 52,53 рублей. Об этом пишет РБК.

По словам одного из руководителей "Газпрома", акционеры решили, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года в размере более одного триллиона рублей выплачивать нецелесообразно. Приоритетами концерна являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию российских регионов, и подготовка к предстоящей зиме.

Решение об отказе выплачивать дивиденды связано с дополнительными налогами для "Газпрома", который Минфин предложил ввести на период с сентября по ноябрь 2022 года, рассказал РБК один из крупных миноритариев "Газпрома". Сейчас эти предложения рассматриваются в Госдуме.