В РФ уже составили более 60 протоколов за "сатанизм"

В России было составлено уже более 60 протоколов по обвинению в демонстрации экстремистской символики, относящейся к несуществующему "Международному движению сатанизма". Известно также об одном уголовном деле, по которому уже вынесли приговор. Такие данные приводит "Новая Газета Европа".

51 из 66 протоколов составили из-за публикаций картинок, фотографий, аудио- и видеозаписей в соцсетях, преимущественно во "ВКонтакте", телеграме и "Одноклассниках". Наказания выносят в виде штрафа или ареста на несколько суток.

Издание приводит пример одного из таких дел. В декабре прошлого года суд в Астрахани назначил трое суток ареста местному жителю, который опубликовал в "Одноклассниках" изображение пентаграммы с подписью "Коммунизм и сатанизм разницы нет".

Еще девять протоколов составили за демонстрацию символики, которую власти признали экстремистами, в публичных местах, пять - за продажу вещей с сатанинской атрибутикой, а один - за "совершение ритуала".

Как пишет "Новая Газета Европа", в 45 протоколах суды приравнивали к сатанинской символике изображение пентаграмм. Минимум в 51 случае фигурантам дел выписывали штрафы от 1000 до 2000 рублей, еще в четырёх - от 3000 до 5000. Шестерым назначили административные аресты на срок от трёх до 14 суток, одному - обязательные работы.

В апреле стало известно о первом приговоре по уголовному делу о демонстрации экстремистской символики в связи с обвинением в пропаганде сатанизма - жителю Воронежа назначили год исправительных работ за публикацию фотографии Адольфа Гитлера и селфи в шапке и худи с пентаграммой.

Чаще всего наказывают по делам о "пропаганде сатанизма" в Краснодарском крае, не менее семи подобных дел рассмотрел Ейский городской суд.