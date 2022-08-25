В Риге окончательно снесли памятник советским войнам

В Риге окончательно снесли памятник советским воинам в парке Победы, в районе Пардаугаве. Последней демонтировали 79-метровую стелу. Ранее были снесены скульптуры, изображающие солдат Красной армии и Родину-мать.

В среду полиция Латвии задержала 14 человек, которые вышли к территории вокруг памятника, выступая против его демонтажа. Российское посольство в Риге подготовило предложения по ответу на снос скульптурной композиции, включая дипломатические и экономические меры. Действия властей Латвии дипломаты считают недружественными.