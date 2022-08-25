В Риге окончательно снесли памятник советским войнам

В Риге окончательно снесли памятник советским воинам в парке Победы, в районе Пардаугаве. Последней демонтировали 79-метровую стелу. Ранее были снесены скульптуры, изображающие солдат Красной армии и Родину-мать.
В среду полиция Латвии задержала 14 человек, которые вышли к территории вокруг памятника, выступая против его демонтажа. Российское посольство в Риге подготовило предложения по ответу на снос скульптурной композиции, включая дипломатические и экономические меры. Действия властей Латвии дипломаты считают недружественными.
- Мемориальный комплекс на территории левобережья Даугавы, официально называющийся "Памятник воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков", был построен в 1985 году в Парке Победы.
- Решение снести установленный во времена СССР памятник воинам Советской армии было принято в середине мая на внеочередном заседании Рижской думы. Часть латвийского общества считает его одним из символов советской оккупации. Значительная часть русского населения страны выступает против сноса, считая, что памятник увековечивает память освободителей Риги от нацизма.
- В Эстонии 16 августа демонтировали танк-памятник Т-34. В Литве собираются снести памятник советским солдатам в сентябре, отмечает "Коммерсантъ".
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