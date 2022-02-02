В России второго февраля зарегистрированы 141 883 случая заражения коронавирусом нового типа. Это почти на 13 процентов больше, чем накануне (125 836), и максимум с начала пандемии, свидетельствует официальная статистика.

Обновление максимума фиксируется 13 день подряд на фоне распространения нового штамма "омикрон", обладающего повышенной заразностью. Накануне министерство труда рекомендовано работодателям перевести на удалённую работу максимально возможное число сотрудников.

При этом нового локдауна в стране не планируется, заявила 2 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА "Новости".

Умерло от последствий коронавирусной инфекции за день, согласно оперативной статистике, 678 человек. Общая смертность, по официальной оценке, превысила 626 тысяч по состоянию на ноябрь. Неофициальная увеличивает эту оценку почти вдвое.