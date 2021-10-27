В России 39% мужчин считают женское физическое сопротивление "флиртом"

Почти половина российских мужчин (44%) не считают прикосновения к женщине под одеждой домогательством, ещё больше (47%) не считают отказом, когда женщина открыто говорит "нет", следует из социологического опроса, проведённого проектом "Мы считаем".

Отмечается, что 39% опрошенных и вовсе считают "флиртом" активное физическое сопротивление со стороны женщины, а 7% принимают его за согласие на сексуальный контакт.

Опрос проводился с 9 по 14 октября, в нём приняли участие свыше тысячи мужчин старше 18 лет.

Проект "Мы считаем" был создан в этом году агентством "Михайлов и партнеры. Аналитика". Социологический опрос о гендерном неравенстве является первым исследованием, проведённым этим проектом.

Само агентство "Михайлов и партнёры" существует с 2005 года. Как сказано на официальном сайте, его основной задачей является "обеспечение полной поддержки для принятия руководителями стратегических решений в бизнесе и государственном управлении". Также "Михайлов и партнёры" является членом "Европейского общества по опросам общественного мнения и маркетинговым исследованиям" (ESOMAR).