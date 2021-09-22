Панк-рок группа "кис-кис" выпустила клип о насилии над женщинами

Российская панк-рок группа "кис-кис" выпустила клип на песню "не надо", о насилии над женщинами. В видео указывается, что только по официальным данным, более 30% женщин в России сталкивались с физическим и сексуализированным насилием.

В клипе вокалистка "кис-кис" Софья Сомусева, покрытая ссадинами и ушибами, поёт в окружении нескольких десятков избитых девушек. Параллельно развивается сюжет, в котором барабанщица группы Алина Олешева подвергается физическому и сексуальному насилию на вечеринке, после того, как не ответила взаимностью на ухаживания одного из молодых людей.

Россия является единственной из стран – членов Совета Европы, где не принят закон против домашнего насилия. За последние десять лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения.​ В 2017 году из российского Уголовного кодекса вывели наказание за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность. После этого, по данным правозащитников, количество жалоб на домашнее насилие только увеличилось. По их же данным, 79 процентов российских женщин, отбывающих наказание за умышленное убийство, совершили преступление, защищая себя.

По официальным данным МВД России, только с января по сентябрь 2019 года было совершено более 15 тысяч преступлений против женщин в области семейно-бытовых отношений. По данным за 2020 год, больше 38% убийств женщин совершают их партнеры, при этом только 56% дел о домашнем насилии регистрируется в полиции.

Панк-рок группа "кис-кис" образовалась в 2018 году в Санкт-Петербурге. В её состав входят вокалистка Софья Сомусева, барабанщица Алина Олешева, гитарист Юрий Заслонов и бас-гитарист Сергей Иванов. Коллектив выпустил два полноформатных альбома: "Юность в стиле панк" 2019 года, благодаря которому и получил известность, и "Пир во время чумы" 2020 года. Группа дважды выступала в шоу "Вечерний Ургант", а также принимала участие на фестивале "Нашествие". Песни "кис-кис" стали саундтреком к сериалу "Водоворот".