В России атакованы несколько энергетических объектов

Минувшей ночью в Орле в результате атаки беспилотников повреждена ТЭЦ. Местные власти сообщили, что повреждено оборудование электроснабжения. В части города отключено отопление и горячая вода.

Телеграм-канал Supernova+ опубликовал несколько видео, на которых видно, что в районе энергообъекта было по меньше мере два взрыва.

Во Владимире атакована энергоподстанция в микрорайоне Энергетик, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости". По словам очевидцев, из-за возгорания эвакуировали ближайшие дома, въезд и выезд из района ограничили.

Школа и детский сад закрыты, занятия переведены в дистанционный формат. Движение общественного транспорта приостановлено. Жители отмечают, что смс-оповещения об угрозе БПЛА пришли намного позднее удара.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что после атаки все системы функционируют в штатном режиме.

В сводке Минобороны Владимирская область не упоминается. По данным местных СМИ, режим воздушной тревоги в городе пока не отменён.

В Ярославле, по данным "ВЧК-ОГПУ", одной из целей атаки был НПЗ "Славнефть-ЯНОС".