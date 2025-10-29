Ссылки для упрощенного доступа

В России и мире проходит акция "Возвращение имен"

Акция "Возвращение имен" (архивное фото)
29 октября в России и за рубежом проходит акция "Возвращение имен" в память о жертвах политических репрессий. Участники зачитываются имена тех, кто был расстрелян, отправлен в лагеря или поражен в правах в годы советской власти. В этом году акция заявлена в 111 городах по всему миру.

"Мемориал" ведет трансляцию акции.

В Москве люди собрались у Соловецкого камня. В акции приняли участие председатель международного общества "Мемориал" Ян Рачинский, политик Григорий Явлинский, а также дипломаты из Германии, Польши, Чехии, Великобритании, Литвы и других стран.

Как сообщает RusNews, сотрудники провластного издания "Известия" спрашивали у участников акции: "А вы знаете, Соловецкий камень установлен в честь диссидентов, предателей?".

  • Первая акция "Возвращение имен" была организована правозащитниками из общества "Мемориал" в 2007 году в Москве у Соловецкого камня. Жители города, сменяя друг друга, прочитали 3226 имен репрессированных. С тех пор акция проводилась в столице и во многих городах России ежегодно.
  • С 2018 года власти предпринимали попытки не допустить проведение акции, но чтение имен все равно происходило. В 2020 году власти запретили ее проведение в Москве (и некоторых других городах), ссылаясь на пандемию коронавируса. В 2023 году акция проходила в формате прямой трансляции.
  • День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября по решению Верховного Совета от 1991 года. Акция "Возращение имен" проходит в канун этого дня, чтобы, по словам ее организаторов, придать Дню памяти, установленному государством, "человеческое измерение".
Ключевая ставка ЦБ


