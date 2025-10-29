В России и мире проходит акция "Возвращение имен"

29 октября в России и за рубежом проходит акция "Возвращение имен" в память о жертвах политических репрессий. Участники зачитываются имена тех, кто был расстрелян, отправлен в лагеря или поражен в правах в годы советской власти. В этом году акция заявлена в 111 городах по всему миру.

"Мемориал" ведет трансляцию акции.

В Москве люди собрались у Соловецкого камня. В акции приняли участие председатель международного общества "Мемориал" Ян Рачинский, политик Григорий Явлинский, а также дипломаты из Германии, Польши, Чехии, Великобритании, Литвы и других стран.

Как сообщает RusNews, сотрудники провластного издания "Известия" спрашивали у участников акции: "А вы знаете, Соловецкий камень установлен в честь диссидентов, предателей?".

Первая акция "Возвращение имен" была организована правозащитниками из общества "Мемориал" в 2007 году в Москве у Соловецкого камня. Жители города, сменяя друг друга, прочитали 3226 имен репрессированных. С тех пор акция проводилась в столице и во многих городах России ежегодно.

С 2018 года власти предпринимали попытки не допустить проведение акции, но чтение имен все равно происходило. В 2020 году власти запретили ее проведение в Москве (и некоторых других городах), ссылаясь на пандемию коронавируса. В 2023 году акция проходила в формате прямой трансляции.