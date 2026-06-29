В России могут разрешить бензин стандарта "Евро-2"

Российское правительство подготовило проект постановления, которое разрешает выпуск и импорт автомобильного топлива сниженного экологического класса - от "Евро-2" до "Евро-4" - до июля 2027 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на текст документа. Эта мера связана с топливным кризисом, вызванным ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Осенью 2025 года правительство уже разрешало части нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса "Евро-5", но с показателями "Евро-3". Тогда Россия тоже испытывала топливный кризис после серии атак ВСУ по НПЗ. В мае действие разрешения продлили.

Россия запретила продажу бензина класса "Евро-2" еще в 2013 году. Его использование в современных автомобилях может быть небезопасным.

В правительстве информацию издания не прокомментировали.

Топливный кризис в России летом 2026 года возник в результате ударов ВСУ по НПЗ в европейской части России. В большинстве российских регионов наблюдается либо фактический дефицит топлива, либо действующие ограничения на продажу. Владимир Путин 28 июня назвал нехватку топлива на АЗС "некритическим кризисом".

Во время совещания с Путиным 24 июня вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию с топливом в России "непростой, но контролируемой", а сам дефицит - "периодически возникающими логистическими проблемами в отдельных регионах и на отдельных АЗС".