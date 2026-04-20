Правительство России планирует одобрить законопроект Верховного суда о смягчении наказания за незаконный оборот наркотиков, сообщает "Коммерсант".

Согласно поправкам Верховного суда, для осужденных впервые по нескольким "наркотическим" статьям реальные сроки заменят принудительным лечением и наказаниями, не связанными с лишением свободы.

Максимальные сроки за хранение в крупном и особо крупном размерах предлагается снизить на пять лет - против этих поправок выступает правительство. В кабинете министров считают, что это приведет к освобождению значительного числа осужденных, которые вновь начнут совершать преступления, пишет издание. Если этот пункт уберут из законопроекта, правительство его поддержит, говорится в проекте отзыва правительства.

Верховный суд разработал смягчающие поправки по поручению президента России Владимира Путина после того, как член Совета по правам человека Ева Меркачева рссказала ему о большом числе молодежи среди осужденных по 228-й статье.

В 2019 году правительство России отказалось поддержать законопроект о смягчении наказания за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта.