Полиция задержала 25 человек во время акции протеста у Кремля

Полиция в Москве задержала около 25 человек, в основном, сотрудников СМИ, у Александровского сада у стен Кремля. Там проходила регулярная акция протеста против мобилизации. В этот раз выйти на неё в поддержку призвал и ряд представителей оппозиции.

Участники телеграм-канала "Путь домой" собрались в Александровском саду на 500 день после начала мобилизации в России, чтобы возложить цветы к могиле Неизвестного солдата. Накануне канал призвал прийти к Кремлю родственников отправленных на фронт мобилизованных военных и "всех неравнодушных граждан".

В один из автобусов ОМОН попал и родственник мобилизованного, рассказала журналистам активистка движения "Путь домой" Мария Андреева. Она попыталась не пропустить автобус, но её оттеснили полицейские, следует из материала "Соты".

Прокуратура Москвы 3 февраля предупредила в официальном телеграм-канале об ответственности за призывы и участие в несогласованных мероприятиях. В тексте указано, что ведомство получило информацию о "публичной акции в центре Москвы".

По сообщению "Сирены", полицейские задерживали всех, кто снимал возложение цветов к Вечному огню. По оценке ОВД-инфо, задержаны около 20 человек.

Среди них — корреспонденты "Осторожно, новости", SOTAvision, "Можем объяснить", "Коммерсанта", Agence France-Presse, Der Spiegel, следует из сообщений в соцсетях. "Осторожно, новости" сообщает о 25 задержанных.