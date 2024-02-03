Полиция задержала 25 человек во время акции протеста у Кремля

Полиция в Москве задержала около 25 человек, в основном, сотрудников СМИ, у Александровского сада у стен Кремля. Там проходила регулярная акция протеста против мобилизации. В этот раз выйти на неё в поддержку призвал и ряд представителей оппозиции.
Участники телеграм-канала "Путь домой" собрались в Александровском саду на 500 день после начала мобилизации в России, чтобы возложить цветы к могиле Неизвестного солдата. Накануне канал призвал прийти к Кремлю родственников отправленных на фронт мобилизованных военных и "всех неравнодушных граждан".
В один из автобусов ОМОН попал и родственник мобилизованного, рассказала журналистам активистка движения "Путь домой" Мария Андреева. Она попыталась не пропустить автобус, но её оттеснили полицейские, следует из материала "Соты".
Прокуратура Москвы 3 февраля предупредила в официальном телеграм-канале об ответственности за призывы и участие в несогласованных мероприятиях. В тексте указано, что ведомство получило информацию о "публичной акции в центре Москвы".
По сообщению "Сирены", полицейские задерживали всех, кто снимал возложение цветов к Вечному огню. По оценке ОВД-инфо, задержаны около 20 человек.
Среди них — корреспонденты "Осторожно, новости", SOTAvision, "Можем объяснить", "Коммерсанта", Agence France-Presse, Der Spiegel, следует из сообщений в соцсетях. "Осторожно, новости" сообщает о 25 задержанных.
- Мобилизация в России началась осенью 2022 года на фоне неудач российской армии в Украине. Всего в армию отправлены, по официальным данным, 300 тысяч человек. Они не могут прекратить службу до окончания периода мобилизации, который, как следует из сообщений властей, не закончится до конца войны в Украине.
- Как минимум 5216 мобилизованных уже убиты на фронте, следует из открытых данных. Родственники мобилизованных сначала собирались на акции протеста против плохой экипировки и подготовки военных, а теперь — с требованием демобилизации.
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