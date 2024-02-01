Жёнам мобилизованных из "ДНР" пригрозили после протестов

Жёнам мобилизованных в российскую армию с оккупированных территорий Донецкой области Украины поступили звонки из силовых структур. Им начали угрожать задержаниями после того, как они присоединились к протестам с требованием демобилизации. Об этом в четверг пишут "Важные истории" со ссылкой на рассказ одной из участниц акций.

"Наши акции заметили. Нам позвонили, предупредили, что нашей власти прилетело за нас «с большой земли» [из Москвы]", - цитирует собеседницу издание. По её словам, был приказ патрулировать все памятники, рядом с которыми проходят акции, и задерживать участниц, учитывая военное положение.

Как отметила жена мобилизованного, звонок стал единственной реакцией властей на её многочисленные обращения с требованием демобилизовать мужа с лета 2022 года, помимо многочисленных "отписок" из ведомств.

"Важные истории" отмечают, что в январе нынешнего года жительницы так называемой "ДНР" провели четыре акции за демобилизацию, подобные тем, что проходят в России. Во время акций женщины возлагают цветы с лентами и антивоенными надписями к Вечным огням и другим памятникам, связанным с событиями Второй мировой войны.

В России акции за возвращение мобилизованных проводит движение "Путь домой". После последней акции в Санкт-Петербурге жены мобилизованных заявили о давлении со стороны сотрудников силовых структур, отмечает "Дождь". До этого участницы движения "Путь домой" говорили о давлении со стороны властей разных регионов.

В сентябре 2022 года власти России объявили так называемую частичную мобилизацию на войну с Украиной. По официальным данным, призвали около 300 тысяч человек. Указ о мобилизации продолжает действовать до сих пор.

Представители российских властей неоднократно заявляли, что мобилизованные останутся в армии до конца так называемой "специальной военной операции" (так российские власти называют вторжение в Украину - РС.).

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