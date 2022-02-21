В России начали выдавать QR-коды по антителам

Россияне с 21 февраля могут получить сертификат переболевшего COVID-19 по результату теста на антитела к коронавирусу. Об этом говорится в приказе министерства здравоохранения России.

Тест на антитела можно сдать в любой лицензированной лаборатории. Требования к уровню антител к вирусу для получения QR-кода не устанавливаются, достаточно их наличия. Сертификат по антителам выдают один раз, он будет действовать полгода, повторный выпуск QR-кода не предусмотрен.

Для людей, которые ранее сдали положительный ПЦР-тест на коронавирус, но не получили подтверждение диагноза от врача, срок действия QR-кодов по антителам будет действовать один год с даты положительного ПЦР-теста.

Раньше сертификат могли получить только привитые и переболевшие, а также те, у кого был медицинский отвод от вакцинации. Сертификат выдавался сроком на год.

QR-коды о вакцинации или перенесённой коронавирусной инфекции в России требуются при посещении некоторых общественных мест. При этом власти регионов могут сами определять конкретные объекты, для посещения которых необходимо предъявлять QR-код. Например, в Москве они нужны для похода в театры или музеи. В конце прошлого года сделать QR- коды обязательными предложило правительство России. Это вызвало недовольство россиян. В итоге рассмотрение законопроектов о QR-кодах отменили.

В России (включая аннексированный Крым) за поcледние сутки выявлено 152 337 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 735 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

В понедельник, 21 февраля Австралия вновь открыла границы для иностранных туристов. Впервые с марта 2020 года въезд разрешен всем, у кого есть действующая виза и кто прошел полную вакцинацию против СOVID-19. По данным Торгово-промышленной палаты Австралии, каждый месяц действия жестких ограничений на поездки обходится бизнесу более чем в два миллиарда евро.