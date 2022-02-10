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Архангельский областной суд отказал жителям в отмене QR-кодов

Архангельский областной суд отклонил иск десятков жителей региона о признании незаконным требования предъявлять QR-коды в общественных местах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на картотеку суда.

Согласно материалам дела, иск рассматривался месяц. Истцами выступили 88 жителей области.

QR-ограничения действуют в регионе с 22 октября прошлого года. По решению губернатора Александра Цыбульского QR-код необходим для посещения общественных мест, для прохода в места розничной торговли (кроме магазинов с товарами первой необходимости, продуктов питания и аптек), в ветклиники (кроме экстренной помощи), в букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок, в ломбарды и предприятия сферы бытовых услуг. Часть жителей не согласна с этими требованиями.

  • С начала пандемии в Архангельской области коронавирусной инфекцией заразились 165 тысяч человек, 1571 из них умерли.

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