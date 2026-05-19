В России начались масштабные ядерные учения

Минобороны России утром 19 мая заявило о проведении с 19 по 21 мая учений "по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии".

Ранее о подготовке этих учений не сообщалось, однако накануне о начале "тренировки" по применению ядерных сил на территории Беларуси заявило Минобороны этой страны, отметив, что она проводится во взаимодействии с российскими военными.

Как говорится в сообщении российского военного ведомства, в учениях будут участвовать "Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота (орфография сохранена - РС), Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов".

В ходе учений планируется в том числе "проведение пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации", а среди их целей указана подготовка к "реализации мероприятий сдерживания вероятного противника" и "решению задач по предотвращению агрессии". Ожидается, что к учению будут привлечены более 64 тысяч военнослужащих, а также свыше 200 ракетных пусковых установок, самолёты и боевые корабли, в том числе 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения. В сообщении отмечается, что в ходе учений будут отработаны и "вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь".

Последняя проверка стратегических сил с участием всех компонентов ядерной триады прошла в России 22 октября 2025 года. Её тогда в Кремле назвали плановой и не связанной с текущей международной обстановкой. Проходящие сейчас учения в Кремле пока не комментировали.

При этом всего несколько дней назад в России, как сообщалось, был произведён успешный учебный запуск межконтинентальной ракеты "Сармат". Утверждается, что это произошло 11 мая, по итогам испытаний президент Владимир Путин заявил, что до конца года ракету поставят на боевое дежурство. Российские власти заявляли о готовности к этому ещё три года назад, однако сроки переносились.



